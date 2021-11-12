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Путин: ИИ не должен использоваться для нарушения прав граждан и навязывания им товаров

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) не должен использоваться для нарушения прав граждан и навязывания им товаров и других вещей, в которых они не заинтересованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Важно обеспечить интересы людей, обеспечить их права, не нарушать права. Здесь очень важно, чтобы людям с помощью искусственного интеллекта не были навязаны решения, в которых они не заинтересованы, а заинтересованы те, кто применяет в отношении них соответствующие инструменты", - отметил глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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