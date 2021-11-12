Путин считает, что лидеров в сфере искусственного интеллекта формирует человеческая среда

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Человеческая среда и атмосфера в семье и школе необходимы для того, чтобы сформировать лидера в сфере искусственного интеллекта. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

Путин подчеркнул, что у России большие планы по развитию образовательного, цифрового пространства для школьников и студентов, все это очень важно и представляет огромный интерес.

"При этом мы с вами хорошо понимаем, что прорывные решения создают и применяют люди, - обратил внимание президент. - Чтобы быть лидерами в сфере искусственного интеллекта, как это ни парадоксально, нужны человеческая среда, атмосфера, атмосфера в семье, где родители всегда передают детям важнейшие нравственные ценности, и атмосфера, конечно, в школе".

Как отметил глава государства, именно в семье и школе дети "должны осваивать те самые мягкие навыки, которые их родители, бабушки, дедушки получали в общении со сверстниками, когда учились дружить, помогать друг другу, преодолевать неудачи, формировать сплоченные команды, придумывать разные игры, затеи или совместные проекты".