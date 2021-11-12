Трутнев: рост стоимости перевозок по Суэцкому каналу дает шанс развитию логистики России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Рост стоимости перевозок по Суэцкому каналу дает РФ большой шанс для развития логистики, в частности, в контексте Северного морского пути. Об этом заявил в пятницу вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Стоимость перевозки по Суэцкому каналу выросла в этом году в несколько раз. <…> Поэтому значительная часть грузов пришла в наши акватории. При правильной организации работы это дает нам большой шанс для развития логистических возможностей и экономики Российской Федерации. Для этого нужно уделить особое внимание безопасности Северного морского пути", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда.

Вице-премьер подчеркнул, что одна из главных задач - увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год к 2024 году. Он напомнил, что такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.