Трутнев поручил рассмотреть заявку Мурманска на расширение мероприятий по реновации в ЗАТО

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил рассмотреть заявку властей Мурманской области по расширению перечня мероприятий по реновации в гарнизонах и закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) региона. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе аппарата полпреда по итогам заседания президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Минфину России совместно с Минвостокразвития России поручено рассмотреть заявку Мурманской области по расширению перечня мероприятий по реновации в гарнизонах и ЗАТО Мурманской области", - сказано в сообщении.

О внесении изменений в комплексный план развития социальной и инженерной инфраструктур ЗАТО и населенных пунктов региона с дислокацией военных формирований на текущий год и рассмотрения перечня мероприятий, планируемых к реализации в 2022-2023 годах, доложил глава области Андрей Чибис. Около года назад Госкомиссией был утвержден перечень из 26 мероприятий по реновации в семи гарнизонах и ЗАТО Мурманской области. На средства федерального и областного бюджетов завершен капремонт 22 многоквартирных домов, утеплены торцы фасадов 14 домов, снесены восемь ветхих домов, завершен ремонт 5 км дорог, благоустроены две территории, отремонтированы 384 квартиры из 415, продолжается капитальный ремонт общественных зданий.

По словам Чибиса, область готова приступить ко второму этапу (2022-2023 годы) и после получения федеральной поддержки начать реализацию еще 37 мероприятий в восьми муниципальных образованиях или 14 населенных пунктах. Итогом выполнения всего плана станет повышение качества жизни 50 тыс. жителей ЗАТО и улучшение жилищных условий более 6,5 тыс. человек.