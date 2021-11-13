В Калининграде малому бизнесу предложили займы под 0,1%

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Региональный центр "Мой бизнес" в Калининградской области предложил малому и среднему бизнесу, пострадавшему от осенних пандемийных ограничений, годовые займы до 3 млн рублей под 0,1%. Программу разработали по поручению губернатора области Антона Алиханова, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Калининградской области стартовал прием заявок на "антикризисные" займы для микробизнеса. <...> Программа льготного финансирования под 0,1% разработана в областном центре "Мой бизнес" по поручению губернатора Антона Алиханова. Ее заемщиками могут стать субъекты малого и среднего бизнеса, пострадавшие от эпидемических ограничений, введенных осенью этого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Льготные займы в сумме до 3 млн рублей, но не более двух ежемесячных фондов оплаты труда предоставляются на срок до 12 месяцев. Возможна трехмесячная отсрочка в погашении основного долга и процентов. Средства займа можно потратить на текущие расходы: выплату заработной платы, платежи по кредитам и лизингу, оплату аренды, налогов, покупку сырья и материалов, уточнили в пресс-службе.

"Такой формат поддержки был очень востребован в период прошлогодних ограничений: тогда льготные займы под 0,1% оформили почти 80 предпринимателей на общую сумму порядка 180 млн рублей. <...> В этом году, по нашим прогнозам, заявок будет поменьше", - сказала исполняющая обязанности министра экономики области Вероника Лесикова, которую цитирует пресс-служба.

Помимо льготных займов под 0,1%, пострадавшие в результате ограничений предприниматели смогут воспользоваться субсидиями. В частности, детские развлекательные центры, игровые комнаты и аттракционы, деятельность которых была приостановлена в регионе с 5 октября 2021 года, могут получить безвозмездные выплаты в сумме до 2 млн рублей. Возобновляется программа по субсидированию юридических лиц и ИП с численностью работников до 15 человек. Впервые в регионе антикризисная финансовая поддержка в размере до 250 тыс. рублей предлагается для самозанятых в рамках государственной социальной помощи на основании социального контракта.