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Байден: объемы нефти на мировом рынке по-прежнему позволяют сокращать ее закупки у Ирана

Президент США подчеркнул, что продолжит тщательно следить за этой ситуацией

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация США считает, что объемы предложения нефти на мировых рынках по-прежнему позволяют безболезненно сокращать ее закупки у Ирана другими странами. Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом США Джо Байденом и обнародованном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, американский лидер на основании предоставленной ему информации пришел к выводу, что "имеется достаточное предложение нефти и нефтепродуктов из стран, иных, нежели Иран", позволяющее обеспечить "существенное сокращение" объемов закупок топлива у Тегерана "иностранными финансовыми институтами или через таковые". "Я продолжу тщательно следить за этой ситуацией", - указывается в меморандуме, который направлен госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Регулярного рассмотрения президентом вопроса о том, следует ли Соединенным Штатам и дальше добиваться полного отказа других стран от покупки иранской нефти или можно сделать исключение ввиду положения на мировом энергетическом рынке, требует санкционный режим Вашингтона. Предыдущее американское правительство во главе с президентом Дональдом Трампом проводило политику, направленную на то, чтобы попытаться свести к нулю экспорт Ираном нефти и получение Тегераном за счет этого доходов в твердой валюте. США пытаются придать таким санкциям экстерриториальный характер. Вашингтон грозит применением рестрикций тем государствам, которые продолжают закупать нефть у Ирана.

Теги
СШАИранБайден, Джо
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