В КБР в 2022 году завершат ремонт дороги, обеспечивающей въезд в Нальчик

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт более 4 км автомобильной дороги, обеспечивающей въезд в Нальчик, завершат в августе 2022 года . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Участок дороги ул. Кабардинская от ул. Т. Идарова до выезда из города Нальчик - одна из наиболее загруженных транспортных артерий, по ней осуществляется значительный объем грузовых и пассажирских перевозок, суточный трафик здесь составляет порядка 34 тыс. автомобилей. Эта дорога обеспечивает альтернативный въезд в город со стороны Майского и Прохладненского районов. "На текущем этапе разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт данного участка автодороги с планируемой датой завершения работ в августе 2022 года. Общий километраж ремонтируемого участка - 4,6 км", - рассказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что состояние дороги в настоящее время не соответствует нормативным требованиям. В частности, из-за высокой интенсивности движения асфальтобетонное покрытие имеет значительные деформации и разрушения в виде сетки трещин, на многих участках наблюдается колейность, нередки просадки и выбоины. "Масштаб работ в рамках капитального ремонта внушительный. Дорожники начнут с локальной замены основания дорожной одежды", - пояснили в пресс-службе.

Далее специалисты выполнять работы по устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной на отдельных участках более 12 см, примыканий, пресечений, разворотных площадок. Помимо этого, ожидается устройство автобусных остановок, тротуаров, а также обустройство автомобильной дороги. Кроме того, на улице Кабардинской планируются масштабные работы по озеленению - будут созданы зеленые зоны, предполагается высадка более 4 тыс. насаждений.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения, подчеркнули в Минтрансе КБР. Так, на объекте будут выполнены работы по устройству переходно-скоростных полос, обустройству автомобильной дороги необходимыми дорожными знаками, светофорными объектами, как транспортными, так и пешеходными, а также будет нанесена дорожная разметка термопластиком со светоотражающими элементами. Опасные участки оборудуют пешеходными барьерными ограждениями, а для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств и пешеходов будет оборудована разделительная полоса в виде зеленной зоны. На участке также установят несколько комплексов фотовидеофиксации.

"В настоящее время по улице Кабардинская начинаются работы по замене ветхих коммуникаций, после чего в этом году планируется перейти к работам по устройству закладных деталей под освещение, демонтажу бортовых камней и устройству тротуаров. До начала работ есть время для перспективного планирования хода работ. Необходимо учесть сроки и объемы работ, материально-техническую базу дорожников, погодные условия и прочие факторы", - рассказали в пресс-службе. За работами будет осуществляться постоянный контроль в онлайн-режиме, на объекте планируется установить потоковые видеокамеры.