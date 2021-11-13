Число ярмарочных площадок увеличилось наполовину на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Количество ярмарочных площадок увеличилось с 220 до 335 в Ставропольском крае с начала 2021 года. Об этом сообщила первый зампред краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Алла Дубинина.

"В 2020 году у нас было около 220 площадок, на начало года на восемь площадок увеличили это число. В 2021 году работа активизировалась, работа шла по поручению губернатора Владимира Владимирова совместно с органами местного самоуправления. На сегодняшний момент в крае существует 335 площадок для организации ярмарок", - сказала она в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Общее количество торговых мест на ярмарочных площадках в Ставропольском крае достигло 14,5 тыс. С начала года в регионе провели более 12,5 тыс. ярмарок, на которых продали 14 тыс. тонн продукции. Ярмарки на Ставрополье проводятся еженедельно. В начале ноября 2021 года в городе Ставрополе открыли первую в крае ежедневную ярмарочную площадку, за первую неделю на ней было продано 7 тонн продукции.

В июле ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на "борщевой набор", которые включают системную работу на региональном уровне. Для сдерживания цен на продукты в Ставропольском крае развивают ярмарочную работу. За год в регионе число производителей, участвующих в продуктовых ярмарках, увеличилось на 25%.