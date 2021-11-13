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В РЖД готовы внедрять новые технологии

Однако это необходимо делать с учетом экономической целесообразности, отметил замдиректора компании Дмитрий Пегов

АРТЕК /Республика Крым/, 13 ноября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" готова внедрять инновации, но это сказывается на стоимости услуг для пассажиров и грузоотправителей, новые технологии внедряются с учетом экономической целесообразности, сообщил заместитель директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов в субботу, общаясь с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена".

"Никто не будет сдерживать прогресс, мы будем двигаться вперед, делать новые инновационные вагоны, повышать качество обслуживания. Здесь фундаментальная и прикладная науки будут нам в помощь. Любой вагон, локомотив, самолет напичканы электроникой, новыми технологиями, о которых мы говорим. Но мы должны идти к тому, чтобы стоимость технологии соотносилась с тем, что клиент может потратить. Услуга должна быть приемлема по цене и по качеству", - сказал Пегов.

Он отметил, что в РЖД пока не планируют таких серьезных инноваций, как, например, появление поездов на магнитной подушке - слишком дорогостоящее строительство, слишком большое потребление электричества, затратное обслуживания. "Когда-то мы придем к тому, что это будет просто и дешево, мы сможем потратить так много электроэнергии за такой короткий срок и перевозить пассажиров со скорость 600 км/ ч", - выразил надежду замглавы РЖД.

Конкурс "Большая перемена"

По данным оргкомитета, в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который проводится по нацпроекту "Образование" в рамках проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Финалисты, объединившись в команды "авторов перемен", решают задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разрабатывают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Также ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".

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