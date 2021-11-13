Более 21,5 млн человек поучаствовали в акции "Время ранних" в Москве за год

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 21,5 млн человек стали участниками акции "Время ранних" в Москве за год. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По поручению мэра мы постоянно повышаем комфорт поездок. На самой востребованной Таганско-Краснопресненской линии теперь ходят более вместительные поезда "Москва". А в ноябре прошлого года мы запустили акцию "Время ранних". За год ею воспользовались более 21,5 млн пассажиров - как если бы все население Болгарии три раза проехалось в нашем метро", - приводятся в публикации слова заммэра Максима Ликсутова.

Он добавил, что сейчас ежедневно около 95 тыс. человек получают скидки. Благодаря акции, а также выравниванию тарифа на Казанском направлении железной дороги "до вокзала", по утрам в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии стало свободнее в среднем на 6,8%.

Ранее сообщалось, что акцию "Время ранних" продлили до конца 2021 года, теперь пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро Москвы смогут ездить с 50% скидкой с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.