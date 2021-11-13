{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 21,5 млн человек поучаствовали в акции "Время ранних" в Москве за год

Ежедневно около 95 тыс. человек получают скидки за проезд в метро

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 21,5 млн человек стали участниками акции "Время ранних" в Москве за год. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По поручению мэра мы постоянно повышаем комфорт поездок. На самой востребованной Таганско-Краснопресненской линии теперь ходят более вместительные поезда "Москва". А в ноябре прошлого года мы запустили акцию "Время ранних". За год ею воспользовались более 21,5 млн пассажиров - как если бы все население Болгарии три раза проехалось в нашем метро", - приводятся в публикации слова заммэра Максима Ликсутова.

Он добавил, что сейчас ежедневно около 95 тыс. человек получают скидки. Благодаря акции, а также выравниванию тарифа на Казанском направлении железной дороги "до вокзала", по утрам в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии стало свободнее в среднем на 6,8%.

Ранее сообщалось, что акцию "Время ранних" продлили до конца 2021 года, теперь пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро Москвы смогут ездить с 50% скидкой с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Теги
Россия
Кабмин одобрил поправки, дающие возможность отдельным непубличным АО отказаться от аудита
Кроме того, предусматривается, что советы директоров или наблюдательные советы непубличных обществ, не подпадающих под обязательный аудит, вправе принять решение о его проведении и в этом случае обязаны включить в повестку годового собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора
Читать полностью