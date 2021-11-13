В Волгоградской области направят федеральные субсидии на закладку виноградников

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Средства, выделяемые Волгоградской области в рамках федерального проекта стимулирования развития виноградарства и виноделия на 2022-2024 гг., региональные власти планируют направить на субсидирование закладки виноградников и уход за ними. Об этом ТАСС сообщили в региональном комитете сельского хозяйства.

"Деньги, выделяемые Волгоградской области в рамках федерального проекта стимулирования развития виноградарства и виноделия на 2022-2024 гг., планируется направить на субсидирование приобретения и установки шпалеры, закладки виноградных насаждений, проведения работ по уходу за виноградными насаждениями. Последнее направление особенно актуально для виноградарей в первые годы после закладки виноградников, так как они начинают давать урожай только на четвертый год после закладки", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, распоряжением правительства РФ в 2021 году Волгоградская область включена в перечень пригодных для выращивания винограда. В регионе девять производителей занимаются развитием виноградников. На сегодняшний день площадь виноградных насаждений на территории региона - 79,9 га, из них в плодоносящем возрасте - 64,1 га. Особенностью производства винограда в регионе является отсутствие филоксеры - одного из основных вредителей винограда, а, следовательно, отсутствует необходимость в проведении инсектицидных обработок от данного вредителя, что является преимуществом при развитии так называемого органического виноделия.

"Государственная поддержка отрасли виноградарства и виноделия осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". Сельхозтоваропроизводителям возмещается часть затрат, связанных с закладкой и уходом за виноградниками. В текущем году предоставлены субсидии в сумме 1,6 млн рублей", - добавили в комитете.

Ранее сообщалось, что правительство РФ за период с 2022 года по 2024 год выделит из федерального бюджета ряду российских субъектов почти 7,5 млрд рублей на стимулирование развития виноградарства и виноделия. Получателями субсидий станут Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия, Татарстан, Чечня, Краснодарский край, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области, Ставропольский край, город Севастополь.