Замглавы РЖД: перед запуском беспилотных поездов нужен переходный период с машинистом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов допускает, что через какое-то время появятся беспилотные поезда при условии переходного периода, когда за системой поначалу следит машинист.

"Здесь мы, может быть, делаем какой-то переходной этап. То есть система работает, но сидит человек, тот же машинист, как сейчас это происходит на высокоскоростном движении. Это переходной этап: он [машинист] смотрит, как работает система, приезжает и делает какой-то чек-лист, отчет. Он эту систему все время контролирует", - сказал Пегов в субботу в ходе общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена", который проходит в международном детском центре "Артек".

"В определенный момент времени, не знаю, какого времени, он приходит и говорит, что все идеально, больше никто не нужен [для контроля системы]. Но при этом в том числе и эти люди [машинисты] до всех доведут эти знания, что все хорошо, все налажено", - добавил замглавы РЖД.

Он отметил, что перед запуском беспилотной системы управления необходимо понять, насколько она защищена, работоспособна, точна. "Это долгие-долгие годы соответствующего труда определенных людей и внедрения знаний этих людей, прежде всего машинистов и тех, кто управляет движением, в эту систему, чтобы мы понимали, что она идеально точная и будет работать", - подчеркнул Пегов.

В свою очередь помощник президента России Андрей Фурсенко назвал не имеющей решения проблему, при которой, например, беспилотный автомобиль становится виновником травмы или гибели человека на дороге. "Психологически всегда кажется, что человек может в последнюю минуту что-то исправить. А система какое-то нестандартное решение принять не может. Это психологический момент, но он достаточно серьезный. То же самое с беспилотным транспортом", - пояснил Фурсенко.

"Есть выбор: машина, она действует рационально, могла столкнуться [с другим авто], и пострадало бы гораздо больше народу, или она собьет человека. Кто ответит? Тот, кто предложил программу? Тот, кто продал эту машину? Этот вопрос очень серьезный, <...> [он] решения не имеет", - отметил помощник президента РФ.