Промышленным предприятиям КЧР предложат льготные займы на оборудование и новые технологии

ЧЕРКЕССК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) предоставят промышленным предприятиям льготные займы по ставке 3% годовых. Средства можно будет направить на разработку новых технологий производства и закупку оборудования, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности, энергетики и транспорта КЧР.

"Региональный фонд развития промышленности КЧР запускает программу "Проекты развития промышленности Карачаево-Черкесской Республики", в рамках которой открыт прием заявок от промышленных предприятий. Программа предполагает предоставление льготных займов по ставке 3% годовых промышленным предприятиям на софинансирование до 50% общего бюджета инвестиционного проекта", - сказали в региональном министерстве.

Отмечается, что средства можно направить на разработку нового продукта или технологии производства, приобретение промышленного оборудования, инжиниринг, приобретение товаров для выпуска продукции. Сумма займа может составлять до 50 млн рублей.

"Программа запущена в целях реализации государственной программы КЧР в сфере промышленности. Подать заявку можно на сайте фонда: frp-kchr.ru", - добавили в министерстве.

Ранее в пресс-службе главы и правительства республики сообщили, что КЧР по результатам конкурсного отбора среди регионов страны получит 70 млн рублей на модернизацию и развитие промышленности республики, также будет выделено 13 млн рублей из республиканского бюджета. Средства направят на докапитализацию регионального фонда развития промышленности, а также на оказание прямой господдержки предприятиям, закупающим новое производственное оборудование. Также в рамках программы будут созданы новые рабочие места.