VK разработает мобильное приложение конкурса "Большая перемена"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Компания VK (бывшая Mail.ru Group) разработает мобильное приложение всероссийского конкурса школьников "Большая перемена", финал которого проходит с 9 по 13 ноября в международном детском центре "Артек". Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Ребята подняли вопрос о том, что, помимо платформы "Большой перемены", нужно еще и отдельное мобильное приложение. И мы сейчас в рамках наблюдательного совета договорились, что за разработку такого мобильного приложения взялась компания Mail.ru Group, или VK с ее новым названием. И мы также договорились, что будет такое мини-приложение "ВКонтакте" как дополнительная возможность для ребят", - сказал Кириенко журналистам.

По итогам финала в "Артеке" победителями "Большой перемены" стали 600 школьников, 300 из которых - ученики 11-х классов, 300 - ученики 9-х и 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-х и 10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.