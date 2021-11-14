Количество летних веранд и кафе в Москве увеличилось на 72% по сравнению с 2015 годом

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 3,3 тыс. летних кафе и веранд в 2021 году могли законно работать в Москве, что на 72% больше по сравнению с 2015 годом. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Количество летних веранд в столице увеличилось за пять лет на 72%. Если в 2015 году в Москве в схему размещения, легализующую такую деятельность, было включено 1 926 площадок, то в летнем сезоне 2021 года возможность законно функционировать получило уже 3 321 летнее кафе. Такому росту способствует простота и удобство их оформления и открытия: предпринимателям бесплатно предоставляются земельные участки для установки веранд, а подать документы для включения в схему нужно всего один раз", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что с предпринимателями в Москве постоянно ведется информационно-разъяснительная работа по вопросам законной организации такого бизнеса. Так, в информационно-консультационном центре при госинспекции по недвижимости регулярно проходят бесплатные вебинары для представителей бизнеса, в том числе затрагивающие вопросы эксплуатации летних кафе.

"Такие онлайн-встречи дают свои плоды: количество нарушений при размещении сезонных веранд в этом году сократилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и почти в два раза по сравнению с 2019 годом", - пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский, чьи слова также приводятся в материале.

Анонсы бесплатных онлайн-мероприятий публикуются в новостной ленте ведомства на портале mos.ru. Принять участие в них может любой желающий.