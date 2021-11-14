В Сочи намерены в 2022 году привлечь около 3 млрд рублей в рамках региональных госпрограмм

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Сочи планируют привлечь в бюджет дополнительно около 3 млрд рублей в рамках реализации региональных госпрограмм. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Копайгородский.

"В этом году наш город участвовал в восьми государственных программах, реализуемых в регионе. В следующем зайдем в девять [госпрограмм], у нас появится больше возможностей изменить Сочи к лучшему. Для развития образования, культуры, спорта и ЖКХ в общей сложности привлечем в город дополнительно порядка 3 млрд рублей из краевого бюджета", - написал глава администрации.

Власти планируют продолжить строить новые школы и детские сады, благоустраивать набережные, парки и скверы, обновлять инженерные коммуникации.

В понедельник премьер министр Михаил Мишустин объявил о том, что правительство РФ утвердило распоряжение о начале работ по комплексному развитию Сочи. Глава кабмина добавил, что уже определен перечень приоритетных проектов. Всего их 27, большая часть которых относится к жилищно-коммунальному хозяйству. В правительстве рассчитывают, что эти решения повысят туристическую привлекательность Сочи, помогут сберечь окружающую среду.