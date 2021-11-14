В Ингушетии собрали 25 тыс. тонн яблок

МАГАС, 14 ноября. /ТАСС/. Садоводы Ингушетии в этом году собрали более 25 тыс. тонн яблок, что на треть превышает результат прошлого года, сообщил ТАСС начальник отдела земледелия и растениеводства Минсельхоза республики Зелимхан Оздоев.

"По яблокам во всех категориях хозяйств мы собрали более 25 тыс. тонн, в организованном секторе - 23 тыс. тонн. В прошлом году было более 17 тыс. тонн, в этом году - на треть больше", - сказал Оздоев.

По его словам, в прошлом году на урожае фруктов негативно сказалась погода - возвратные заморозки весной, осадки с градом в июне, засушливое лето. "В этом году погода оказалась более благоприятной, что позволило собрать хороший урожай", - пояснил собеседник агентства.

Также в республике собран хороший урожай озимых зерновых - по словам Оздоева, уже намолочено около 80 тыс. тонн, тогда как в прошлом году было собрано 62,5 тыс. тонн озимых и ранних яровых.

"По картофелю в прошлом году во всех категориях хозяйств было в пределах 30 тыс. тонн, в организованном секторе - 5-6 тысяч, в этом году только в организованном секторе - 21 тыс. тонн", - добавил Оздоев.