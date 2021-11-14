На Украине заявили, что Зеленский неадекватно оценивает ситуацию в энергетике

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Слова президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на крупный бизнес вину за создание искусственного дефицита энергоресурсов в стране, свидетельствует о том, что глава государства не в состоянии адекватно оценить сложившуюся ситуацию в энергетике. Такое мнение выразил бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины, депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Я бы не хотел сейчас в эфире как-то унижать [Зеленского], потому что это все-таки президент Украины. Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если это вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею. Это не речь президента, который адекватно понимает ситуацию в стране", - сказал Кучеренко в воскресенье в эфире телеканала "Украина-24".

Он предположил, что "все вокруг президента уже понимают, что в стране присутствует энергетический кризис, но они боятся ему об этом сказать".

Депутат подчеркнул, что на данный момент на Украине простаивают 90% мощностей государственных теплоэлектростанций, что вынуждает закупать электроэнергию у Белоруссии. "Государственная компания "Центрэнерго": сегодня из 23 блоков теплоэлектростанций работают 3. Остальные простаивают из-за отсутствия угля или они в ремонте. К кому у вас претензии, господин президент? Зачем вы искусственно, не понимая проблемы, начинаете винить всех адекватных людей - экспертов, профессионалов, политиков?" - сказал Кучеренко.

11 ноября Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором обвинил представителей крупного бизнеса страны в создании искусственного дефицита энергоресурсов в стране и назвал информацию о холодной зиме, отсутствии электричества и росте тарифов "страшилками" СМИ. При этом Зеленский заверил, что ситуация в энергетической сфере на Украине в целом лучше, чем в других странах.

Позже глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заверил, что государство обеспечит беспрерывные поставки газа и электроэнергии населению в этом отопительно сезоне. Вместе с тем он признал, что в стране сейчас запасы угля невелики, но пообещал, что они будут увеличены за счет импорта и собственной добычи. Премьер также выразил убеждение, что стране хватит и существующих запасов газа для стабильного проведения отопительного сезона.