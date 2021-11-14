Мантуров заявил, что российские банки заинтересованы в финансировании авиализинга

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Российские банки проявляют интерес в софинансировании лизинговых поставок авиатехники, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в следующем году на льготный лизинг будет выделено 79 млрд рублей, сказал он.

Отвечая на вопрос о том, подают ли уже банки заявки на участие в финансировании авиализинга, он сказал: "Уже даже спорят между собой. Не думаю, что их будет много, потому что традиционно есть некий сложившийся пул, около пяти банков, в основном с государственным участием - "Сбер", ВТБ, имеющие свои лизинговые структуры, ГТЛК, ПСБ".

"Мы рады, что есть некоторая соревновательность и банки стремятся, и лизинговые компании к активности, они конкурируют между собой - значит, у потребителя будет самая оптимальная лизинговая ставка", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что банки рассчитывают на получение большего объема финансирования. "Да, у нас в 2022 году 79 млрд рублей стоит лимит, в следующем году по 100 млрд рублей", - сказал министр, комментируя финансирование госзаказа из ФНБ.

При этом власти не планируют предоставлять госгарантии по лизингу, отметил он. "Это спорный вопрос, мы считаем, что государство уже предоставило преференцию в виде 1,5% [ставка] привлечения основных средств из ФНБ, поэтому этого достаточно", - пояснил министр.

"Правительство с Минэком отрабатывает принцип, по которому общий лимит, общие правила будут утверждены Минфином, Минпромом, Минэком, а потом каждый отдельный пул, состоящий из авиационной компании, лизинговой компании, банка и производителя будет заходить и защищать отдельный свой проект", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% - из внебюджетных источников лизинговым компаниям на обеспечение поставки гражданской техники.

В ближайшие три года из ФНБ будет выделено более 200 млрд рублей на финансирование закупок новой гражданской авиатехники, говорил тогда министр.