Операторы связи напомнят компаниям и ИП о регистрации корпоративных номеров до 30 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Операторы связи начали рассылать абонентам корпоративной связи сообщения о возможной блокировке номера с 1 декабря в соответствии с изменениями в федеральный закон "О связи". Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

"Операторы связи начали рассылать абонентам корпоративной связи СМС: "Ваш корпоративный номер будет заблокирован с 1 декабря 2021 года [в соответствии с изменениями в федеральный закон "О связи"]. Напомните работодателю передать сведения о номере (наименование оператора) и зарегистрируйте sim-карту на госуслугах", - отмечается в сообщении.

Компании и ИП во избежание блокировки sim-карт должны передать данные о своих корпоративных номерах до 30 ноября. Сотрудникам в свою очередь необходимо эти данные подтвердить. Совершить оба действия можно на портале госуслуг.

Как ранее сообщали в Минцифры, внесение изменений в федеральный закон "О связи" поможет снизить количество случаев мошенничества с использованием незарегистрированных sim-карт.