Бахрейн стал первой страной, одобрившей лекарство Evusheld против COVID-19

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Бахрейна одобрили экстренное использование в стране лекарства Evusheld (известное под названием AZD7442) производства британско-шведской компании AstraZeneca против COVID-19. Об этом сообщило в воскресенье Бахрейнское информационное агентство (BNA).

Как уточняется, соответствующее решение принято Национальным агентством по регулированию в сфере здравоохранения после оценки всех необходимых данных, предоставленных со стороны AstraZeneca. BNA подчеркивает, что Бахрейн стал первой страной, одобрившей применение данного лекарства против вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19.

Evusheld, который также называют "коктейлем из антител", будет доступен для лиц старше 18 лет, в основном для тех, у кого ослаблен иммунитет, а также для подданных и резидентов королевства, чьи профессии связаны с риском заражения инфекцией.

Лекарство изготовлено из смеси двух моноклональных антител - тиксагевимаба и цилгавимаба. Результаты его тестового применения показали большую эффективность как на пациентах с легкими симптомами заболевания, так и на больных с серьезными случаями заражения коронавирусом, отмечает BNA.

11 октября AstraZeneca сообщила, что ее "коктейль из антител" достиг цели в предотвращении развития тяжелой формы болезни в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В испытаниях препарата AZD7442 главным образом принимали участие пациенты с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, в том числе с сопутствующими заболеваниями.

Ситуация с пандемией на Бахрейне

В ноябре прошлого года власти Бахрейна разрешили применение препарата китайской компании Sinopharm для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией. Позже в королевстве было разрешено использование вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препарата от AstraZeneca. 10 февраля разрешение на применение получила российская вакцина "Спутник V", 25 февраля - препарат американской компании Johnson & Johnson, а 11 мая одобрение на экстренное применение получил российский "Спутник Лайт".

В королевстве с населением 1,7 млн человек зарегистрировано 245 активных случаев заболевания COVID-19, 275 563 человека выздоровели, 1 393 пациента умерли от последствий заражения.

Темпы вакцинации против коронавируса в Бахрейне считаются одними из самых высоких в мире. По последним данным, первую дозу вакцины получили 1 183 392 жителя страны, вторую дозу - 1 147 983, бустерную дозу препарата - 491 482.