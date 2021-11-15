Оренбургская область сократила госдолг региона почти до 20 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Оренбургская область снизила размер госдолга региона с начала 2021 года на 1,2 млрд рублей - почти до 20 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС министр финансов региона Татьяна Мошкова.

"По состоянию на 1 ноября 2021 года государственный долг Оренбургской области составляет 20 161 956,6 тыс. рублей. Долг по банковским кредитам отсутствует", - сказано в ответе министра на запрос ТАСС.

Как уточнили в министерстве, за десять месяцев 2021 года госдолг региона снизился на 1 219 948,4 тыс. рублей. Это почти вдвое больше, чем за весь 2020 год, когда размер погашения составил 670 879,7 тыс. рублей. Общая сумма до конца 2021 года, согласно намерениям властей, еще сократится. "Ожидаемый размер государственного долга по состоянию на 1 января 2022 года прогнозируется в размере 19 627 963,9 тыс. рублей", - уточнила Мошкова.

Власти Оренбургской области в 2021 году не осуществляли государственные заимствования и не планируют этого делать до конца года. В течение десяти предыдущих месяцев, как отмечается в ответе на запрос, финансирование расходов областного бюджета осуществлялось за счет собственных доходов и остатков средств на счете, сложившихся на начало 2021 года.