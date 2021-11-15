Текстильная фабрика в дагестанском Хасавюрте вдвое увеличит производство

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Хасавюртовская текстильная фабрика "Лавантель" в Республике Дагестан планирует увеличить выпуск продукции в два раза после модернизации, которая в настоящее время проводится на предприятии, сообщили в пресс-службе Минпромторга Дагестана в понедельник.

"Хасавюртовская текстильная фабрика "Лавантель" проводит масштабную модернизацию и расширение действующего производства. <…> В новом корпусе планируется разместить одеяльно-швейный цех, который позволит увеличить производство одеял в два раза - с 1 тыс. до 2 тыс. в сутки, а также создаст 55 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 100 млн рублей. "В рамках программы "Приоритет" по линии Фонда развития промышленности Республики Дагестан предприятие прорабатывает возможность получения льготного займа под 2% годовых", - добавили в министерстве.

Текстильная фабрика "Лавантель" работает в Дагестане более 10 лет. Основным направлением деятельности предприятия является изготовление постельных принадлежностей - комплектов постельного белья, одеял, подушек.