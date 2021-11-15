Более чем на 40% вырос объем экспорта продукции Подмосковья в 2021 году

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Подмосковные производители за первые восемь месяцев текущего года экспортировали за рубеж товары на общую сумму более 6 млрд долларов, что на 44% выше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Несмотря на ограничения, введенные во всем мире в целях противодействия распространению коронавируса, в этом году мы существенно усилили нашу международную активность и смогли увеличить объем поставок наших товаров за рубеж. За первые восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт Подмосковья вырос на 44% - до 6,14 млрд долларов США. Это самые высокие показатели на этом временном отрезке, и, если интенсивность международных связей сохранится, 2021 год станет рекордным по экспорту для региона", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она рассказала, что более 90% поставок составляет несырьевой неэнергетический экспорт. Среди экспортируемых товаров - механическое оборудование и техника, компьютеры, оптика, медицинская техника и фармацевтическая продукция.

По данным министерства, основными экспортными направлениями Подмосковья стали Казахстан, Белоруссия и Китай, также значительная часть поставок была экспортирована в Германию и США.