Red Wings в ноябре начнет полеты из Екатеринбурга в Абакан, Кемерово и Сургут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings до конца ноября начнет полеты по трем новым направлениям из Екатеринбурга - в Абакан, Кемерово и Сургут, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в понедельник.

"Авиакомпания Red Wings в ноябре начнет полеты по трем новым направлениям из Екатеринбурга - в Абакан, Кемерово и Сургут. На этих направлениях будут задействованы новейшие комфортабельные суда SSJ 100, вмещающие по 100 пассажиров. Полеты субсидируются из региональных и федерального бюджетов, что позволяет установить более низкие цены для пассажиров," - говорится в сообщении.

Новые рейсы будут выполняться в Абакан с 24 ноября по средам и пятницам, в Кемерово - с 22 ноября по вторникам, четвергам и субботам, в Сургут - с 22 ноября по понедельникам, средам и пятницам.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании - "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Жуковский".