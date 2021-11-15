В Ростехе сообщили, что ОАК закрыла все критичные долги

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") закрыла все критичные накопившиеся долги. Сейчас корпорация в рабочем порядке обслуживает долг в 250 млрд рублей. Планируется, что после финансового оздоровления ОАК выйдет в прибыль, и это произойдет ориентировочно в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах Dubai Airshow глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Мы фактически закрыли все критичные долги. Все сегодняшние кредиты, которые есть, обслуживаются в рабочем порядке, - сказал он, уточнив, что сумма кредитов составляет 250 млрд рублей. - Там есть долги, которые мы реструктурировали на 15 лет, они пойдут под 2% годовых. Все равно их тоже надо закрывать. Все эти долги они обслуживаются и не критичны".

По его словам, долг планируется погасить, в том числе, за счет продажи территории бывшего завода "МиГ" в Москве.

Чемезов добавил, что в программе финансового оздоровления ОАК заложен выход на прибыль в 2024 году. Более того, он напомнил, что в корпорации сейчас идет процесс объединения активов. "Процесс идет достаточно уверенно. Уже сформированы стратегический, гражданский, транспортный дивизионы, ближайший этап - создание единого корпоративного центра обновленной ОАК - объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа", - сообщил глава Ростеха.

До недавнего времени ОАК испытывала серьезные сложности с обслуживанием проблемных кредитов, накопленная задолженность составляла 400 млрд рублей. Долг был списан через докапитализацию и реструктуризирован на льготных условиях с пониженной процентной ставкой, пояснял ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов. Анатолий Сердюков, ранее занимавший должность индустриального директора авиационного комплекса Ростеха, сообщал, что такая серьезная задолженность - это "старые" долги корпорации, которые образовались в результате выполнения "государственных задач".

По итогам 2020 года чистый убыток ОАК по международным стандартам финансовой отчетности вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза - до 165,5 млрд рублей.