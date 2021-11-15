Аксаков указал на риск ухода клиентов банков к МФО при количественном ограничении кредитов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал на возможность ухода банковских клиентов к микрофинансовым организациям (МФО) при количественном ограничении кредитов. Парламентарий отметил необходимость учитывать такую возможность при принятии решений со стороны Банка России по этому вопросу.

"У нас идут сейчас дискуссии. Мы в среду выносим его (законопроект - прим. ТАСС) на второе чтение. При этом появилась рекомендация, чтобы Центральный банк при принятии решений на совете директоров учитывал регуляторный арбитраж для регулирования микрофинансовых организаций, банков. Чтобы не было в случае серьезного арбитража выдавливания кредитов в микрофинансовую сферу. То есть мы ограничим банки, а микрофинансовые организации получат дополнительных клиентов благодаря этому. Вот этот момент мы хотели бы, чтобы учитывался при принятии решений", - сказал Аксаков на заседании комитета, где с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и ряда представителей регулятора рассматриваются основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов.

При этом депутат отметил, что в целом законопроект в среду, 17 ноября, вероятнее всего, будет поддержан. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Банк России получит полномочия устанавливать ограничения на привлечение кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. При этом количественные ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида микрофинансовых организаций (МФО), от видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым. В случае нарушения банками или МФО установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, а для МФО - дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.

Законопроект был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Госдумы седьмого созыва Игорем Дивинским.

Позиция банкиров

В октябре издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минфина сообщило, что прямые количественные ограничения по кредитам могут иметь системные риски для российских заемщиков. Участники рынка опасаются, что, столкнувшись с отказами банков, заемщики проявят интерес к так называемому теневому финансированию, например оформят рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем. При этом позднее директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов заявил, что регулятор не видит реального риска ухода ряда банковских клиентов к нелегальным кредиторам после вступления в силу закона о праве регулятора вводить прямые количественные ограничения по кредитам.