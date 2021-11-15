РСПП ожидает участия Путина в съезде 17 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует провести съезд 17 декабря и рассчитывает на участие в нем президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин в ходе форума "Инструменты стимулирования инвестиционной активности".

"30-й съезд РСПП намечен на 17 декабря этого года. Рассчитываем на участие в том или ином формате президента Российской Федерации", - сказал он.

Ранее сообщалось, что съезд РСПП, в котором может принять участие Путин, запланирован на 2 декабря.