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Путин проведет рабочую встречу с главой "Автодора" Петушенко

У главы государства также запланировано на 15 ноября несколько международных телефонных разговоров, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несколько рабочих встреч, одна из них будет носить публичный характер. На докладе у президента сегодня будет руководитель "Автодора" Вячеслав Петушенко. Дела дорожные для нашей страны имеют особое значение, особую важность. Как раз об этом пойдет речь, о том, как работает компания, над какими проектами и так далее", - сказал Песков.

У главы государства также запланировано на понедельник несколько международных телефонных разговоров. "Один в первой половине дня, и есть вечерний телефонный разговор, будем вас информировать", - отметил пресс-секретарь.

Путин 15 ноября работает в Кремле.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПетушенко, Вячеслав Петрович
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