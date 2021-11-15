Путин проведет рабочую встречу с главой "Автодора" Петушенко

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несколько рабочих встреч, одна из них будет носить публичный характер. На докладе у президента сегодня будет руководитель "Автодора" Вячеслав Петушенко. Дела дорожные для нашей страны имеют особое значение, особую важность. Как раз об этом пойдет речь, о том, как работает компания, над какими проектами и так далее", - сказал Песков.

У главы государства также запланировано на понедельник несколько международных телефонных разговоров. "Один в первой половине дня, и есть вечерний телефонный разговор, будем вас информировать", - отметил пресс-секретарь.

Путин 15 ноября работает в Кремле.