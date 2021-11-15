Вузы Татарстана начнут готовить специалистов для сферы аутсорсинга бизнес-процессов

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "СберРешения" подписала меморандум о сотрудничестве с Казанским федеральным университетом и Университетом Иннополис. Студенты и выпускники смогут начать карьеру в новом офисе компании в Казани, сообщил в понедельник генеральный директор "СберРешений" в России и СНГ Станислав Нефедов.

"Мы планируем сотрудничество с ведущими вузами региона. Понимаем большую компетенцию региона, которая в Татарстане сложилась с точки зрения IT, и предлагаем наши возможности для выпускников вузов. Помочь ребятам начать свою карьеру и начать разрабатывать IT-продукты. С вузами большие ожидания по сотрудничеству в части предоставления рабочих мест. Мы на следующий год планируем набор до 150-200 сотрудников. И это только начало. Уверен, с развитием бизнеса количество рабочих мест здесь будет увеличиваться", - сказал Нефедов ТАСС на открытии офиса компании "СберРешения" в Казани.

Также одним из направлений совместной работы станет взаимодействие в сфере разработки и реализации образовательных и инновационных бизнес-проектов.

"Это соглашение ориентируется на подготовку специалистов в области бухгалтерского учета и аудита, а также включения требований "СберРешений" в первичные образовательные программы подготовки специалистов в области бухучета и управления", - сказал ТАСС ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Также сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве компании в части сопровождения учетных функций с Агентством инвестиционного развития Татарстана.

О компании

Казанский офис "СберРешений" сосредоточится на создании центра компетенций в регионе для развития аутсорсинга бизнес-процессов для СНГ по функциям IT-разработки и IT-поддержки, финансовому и HR консалтингу, аутсорсингу транзакционных функций и юридической поддержке. На данный момент в региональном офисе обслуживается более 20 компаний сегмента крупного и среднего бизнеса Татарстана и более 1 тыс. предпринимателей региона.

Компания "СберРешения" входит в экосистему Сбербанка. Предоставляет услуги в области учета и отчетности, управления персоналом и изменениями, юридические и налоговые сервисы, консалтинг по повышению операционной эффективности, аутсорсинг бэк-офисных функций, технологические решения, IT-консалтинг, а также услуги в области безопасности и непрерывности бизнеса.