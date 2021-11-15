"Автодор" назвал привлечение трудовых ресурсов сложным вопросом в дорожном строительстве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" считает одним из самых сложных вопросов дорожного строительства привлечение трудовых ресурсов, особенно квалифицированных, планирует в ближайшее время нанять до 20 тыс. человек, сообщил глава госкомпании Владимир Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Один из сложных вопросов на сегодняшний день", - сказал Петушенко, отвечая на вопрос о трудовых ресурсах. По его словам, компании необходимы квалифицированные рабочие, способные работать со сложной техникой.

"Работа у нас высокопрофессиональная, техника очень сложная. Если раньше нам нужны были рабочие неквалифицированные, то сегодня - практически нет, поэтому проблема [с трудовыми ресурсами] есть. Но у нас работают мощные предприятия, самые сильные предприятия в нашей дорожной отрасли, которые обеспечены инженерно-техническим персоналом. А с рабочими все вопросы, которые сейчас поднимаются, я так понимаю, мы их сумеем решить", - сказал глава госкомпании.

По его словам, на один из участков строительства даже привлечены строители из Китая.

При этом Петушенко отметил, что самой госкомпании необходимо на начатые стройки привлечь еще 20 тыс. человек. "А с рабочими все вопросы, которые сейчас поднимаются, я так понимаю, мы их сумеем решить", - добавил он.