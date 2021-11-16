Битва высоких технологий: в Казани вручили награды лучшим экспортерам ПФО

Торжественное мероприятие прошло в конференц-зале отеля Korston Tower на улице Николая Ершова. По традиции ее открыло видеопоздравление генерального директора АО "РЭЦ" (Российский экспортный центр, входит в ВЭБ.РФ) Вероники Никишиной.

"Я уверена, что звание „Экспортер года“ поможет вам развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, чтобы выходить на большее количество новых рынков. Прошлый год был непростым, но даже в период закрытых границ и мирового кризиса наши экспортеры не просто выросли, а открыли новые ниши, рынки сбыта и показали достойные результаты", - сказала она.

Премия "Экспортер года" учреждена в 1998 году. С 2008 года конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. Заявку на участие могут подать компании крупного, малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются несырьевым экспортом товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проходит в два этапа: первый - окружной, второй - федеральный. Как сообщили в РЭЦ, в 2021 году подано свыше 1,8 тыс. заявок - рекорд за всю историю премии.

От лица президента и правительства Республики Татарстан гостей мероприятия приветствовал заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

"Хочу сердечно поприветствовать вас здесь, в Казани, и поблагодарить организаторов сегодняшней церемонии, - сказал Каримов. - Для Республики Татарстан тема экспорта одна из наиболее актуальных, потому что около половины нашей продукции на сегодня является экспортоориентированной. Совокупный объем экспорта за восемь месяцев 2021 года составил 8 млрд долларов. И идет с хорошим ростом - порядка 38%. Конкурс „Экспортер года“ - замечательное мероприятие, которое позволяет популяризировать это направление, привлечь внимание тех компаний, которые, может быть, только задумываются о том, чтобы выходить на экспорт, к тому, чтобы взять на себя риски, использовать механизмы государственной поддержки и продвигать свою продукцию за рубежом, обеспечивая и свое развитие, и развитие Российской Федерации в целом".

После того как приветственные слова были сказаны, модератор объявил о начале блиц-шоу, посвященного экспорту высокотехнологичной продукции. Его неотъемлемой частью стал интерактивный опрос, для участия в котором необходимо было отсканировать QR-код на экране и перейти на веб-страницу с вопросом: "Какие меры поддержки необходимы для развития инновационного и высокотехнологичного экспорта?".

"Ваши ответы мы сформируем в облако смыслов и самые популярные выведем чуть позже на экран. А пока передаю слово нашим экспертам", - пояснил модератор.

По словам заместителя премьер-министра - министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта Каримова, объем несырьевого неэнергетического экспорта региона составляет почти 2,5 млрд долларов. "Для нас развитие высокотехнологичного экспорта - это приоритетное направление. Среди экспортеров достаточно большое отраслевое разнообразие: и машиностроение, и вертолетостроение, и судостроение, и услуги. Наш Иннополис - особая экономическая зона, которая специально создана для развития IT-технологий, - наполняется резидентами, компаниями, которые выходят на экспорт. Мы будем оказывать этим компаниям всестороннюю поддержку", - подчеркнул Каримов.

Как рассказал генеральный директор АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу компаний РЭЦ - прим. ТАСС) Никита Гусаков, статистика подтверждает, что российские экспортеры успешно справляются с теми препятствиями, которые им встречаются на внешних рынках.

"Объем экспорта Приволжского федерального округа вырос в этом году на 25%, увеличился и объем поддержки от Российского экспортного центра - на 30%, - пояснил Гусаков. - Если говорить о барьерах, то это вопросы, связанные с санкциями, которые ограничивают или затрудняют расчеты. И здесь есть решение, которое предлагаем мы в РЭЦ, с точки зрения упрощения платежей, перехода на локальные валюты. Отдельная защита рынков - это все, что связано с сертификацией, зарубежными стандартами. И здесь мы помогаем консультированием и в части компенсации затрат на сертификацию продукции. Еще одна проблема - это удаленность от рынков сбыта. Она особенно актуальна для центральных регионов страны. Государство готово помочь с компенсацией части затрат на транспортировку продукции. Это самая популярная мера среди экспортеров, она переведена в цифровой формат".

Один из трендов экспорта сегодня - это экспорт IT-услуг, уверена директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Лилия Щур-Труханович.

"Мы увидели, что мир интересуется нашими IT-услугами, услугами креативных индустрий, - отметила она. - Государство помогает в двух программах. Первая - продвижение контента IT-продукции, сертификация и адаптация. Вторая история - это рибейты: приглашение к нам в страну иностранных продюсеров для создания контента. Также мы для экспорта услуг предусматриваем упрощение требований по выходу на внешние рынки. Минэкономразвития ведет реестр всех барьеров, мы их фиксируем и работаем с ними, пытаясь их или устранить, или снизить, или придумать, как обойти".

Не обошли высокие технологии и сектор экспорта продукции агропромышленного комплекса. Заместитель начальника отдела Департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Злобин рассказал о повышенном спросе на отечественную высокоэкологичную продукцию.

"Минсельхоз вместе с российскими аграриями подхватил этот тренд и начал активно развивать селекцию, генетику, переходить на „зеленые“ стандарты, на производство органической продукции. К 2030 году мы планируем вернуть в сельскохозяйственный оборот порядка 13 млн га земель. Это очень большая цифра, которая увеличит экспорт", - добавил он.

На экране появились результаты интерактивного опроса. "Вот наше облако смыслов и самые популярные ответы на вопрос о мерах поддержки высокотехнологичного экспорта: субсидии, помощь в поиске партнеров, господдержка, дешевые кредиты, развитие портов, первичные переговоры и компенсация логистики, субсидии на производство оборудования", - озвучил результаты опроса ведущий церемонии.

Комментируя ответы на интерактивный вопрос, вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Николай Дунаев отметил, что ставить субсидии на первое место неверно.

"Первое, что должен сделать предприниматель, - осознать, что внешний рынок дает потенциал для выручки и прибыли в 50 раз больше, чем внутренний. А самое главное, вы сталкиваетесь с другими культурами и менталитетами, это возможность получить новые компетенции и знания. Уметь быть победителем в мировой гонке - само по себе круто и ценно. Когда это осознание придет, будет и готовность наращивать силы", - сказал Дунаев.

Согласен с ним и первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев.

"Субсидии, которые дает государство, - это дополнительный выигрыш экспортера. Но надеяться на то, что будет какая-то подпитка все время, не надо. Надо надеяться на свои силы. Такие компании прорываются", - подчеркнул он.

Блиц-шоу завершилось, началась главная часть мероприятия - награждение победителей и призеров окружного этапа премии "Экспортер года" дипломами и памятными статуэтками.

Вручая награды в номинациях "Новая география" и "Прорыв года", генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков отметил, что конкурс выявляет множество талантливых людей и компаний, их товаров и услуг.

"„Новая география“ - моя любимая номинация. Она говорит о том, что экспортер не останавливается на достигнутом, а дерзает выходить на новые рынки. Я хочу поздравить всех экспортеров, вы проделали огромную работу, это ваши достижения, заслуги. И поддержка, которую мы можем оказать, всегда вторична по отношению к тому, что делаете вы. Будем надеяться, что победа в конкурсе еще больше укрепит вас в желании экспортировать", - резюмировал Гусаков.

Победители окружного этапа конкурса примут участие во втором, федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Они получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки.

Победители конкурса "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе: