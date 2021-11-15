"Лента" может провести SPO в случае совершения сделки M&A

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" может провести вторичное размещение акций (SPO) в случае совершения сделки M&A, сообщила в ходе встречи с инвесторами Международного форума Московской биржи директор по взаимодействию с инвесторами "Ленты" Татьяна Власова.

"Скорее всего, основным триггером для SPO или допэмиссии акций будет потребность компании в денежных средствах, или если мы увидим какую-то крупную сделку по слиянию и поглощению, которую мы захотим профинансировать за счет дополнительного выпуска", - сказала Власова.

Она добавила, что у главного акционера на данный момент нет желания продавать свои акции.

О компании

МКПАО "Лента" - многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. На 30 сентября 2021 года под управлением "Ленты" находилось 259 гипермаркетов и 415 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. В 2020 году выручка "Ленты" составила 445 млрд рублей. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении находятся 20,98% акций.