Ямал увеличит экспорт оленьих субпродуктов почти на треть в 2022 году

ТАСС, 15 ноября. Объем субпродуктов, экспортируемых из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), возрастет почти на треть - до 100 тонн в следующем году. Непищевые продукты отправляются в Германию, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в понедельник.

В апреле 2020 года Ямал впервые поставил в Германию 15 тонн оленьих субпродуктов - так называемых боенских отходов, получаемых в процессе заготовок оленины. Это был первый опыт поставки такой продукции за рубеж для оленеводческих регионов России. Боенскими отходами считаются легкие, трахея и прочие субпродукты оленя, не пригодные в пищу человеку.

"С 2020 года автономный округ развивает экспорт непищевых продуктов оленеводства (субпродуктов). В 2021 году ООО "Сибирский олень" поставлено в Германию 77,8 тонн непищевых субпродуктов. В 2022 году планируется экспортировать порядка 100 тонн субпродуктов", - сказал собеседник агентства.

При этом в будущем планируется не только увеличивать объем поставляемой продукции, но и расширять географию экспорта, уточнили в пресс-службе.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.