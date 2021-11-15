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Правительство перераспределило более 2 трлн рублей в рамках проекта бюджета на трехлетку

По словам замминистра финансов Ирины Окладниковой, с учетом открытой и закрытой частей проекта бюджета кабмин представил 581 поправку, из которых 34 - текстовые, а остальные 547 - цифровые

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ представило поправки ко второму чтению федерального бюджета, которые предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году - 665,2 млрд рублей, в 2024 году - 815,4 млрд рублей. Об этом сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова на заседании бюджетного комитета Госдумы.

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По ее словам, с учетом открытой и закрытой частей проекта бюджета правительство представило 581 поправку, из которых 34 - текстовые, а остальные 547 - цифровые. "Общий объем перераспределения по поправкам правительства составил в 2022 году 641,4 миллиарда рублей, в 2023 году - 665,2 миллиарда рублей, в 2024 году - 815,4 миллиарда рублей", - сказала замминистра.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров указал, что всего в бюджет было подготовлено более 1000 поправок, в итоге в таблицах представлено 888 поправок от разных субъектов законодательной инициативы. Это была совместная работа правительства и Госдумы, добавил он.

"Сегодня по результатам тех поправок, которые будут рассматриваться бюджетным комитетом, а потом пленарным заседанием Госдумы, можно сказать, что полностью обеспечено финансирование всех посланий президента, в полном объеме учтены все поручения президента, которые были даны им по результатам двух этапов съезда партии "Единая Россия", - отметил он.

Рассмотрение Госдумой проекта бюджета во втором чтении намечено на 23 ноября.

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