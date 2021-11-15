Стоимость ряда удобрений зафиксируют на Ставрополье до конца весны 2022 года

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Цена на ряд удобрений не будет повышаться в Ставропольском крае до 31 мая 2022 года. В регион будет поставлено около 280 тыс. т удобрений по фиксированным ценам, сообщил в понедельник глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.

"Получила решение одна из основных сезонных проблем в отрасли - обеспечение сельхозпроизводителей минеральными удобрениями. В рамках подписанного главой региона [Владимиром Владимировым] соглашения с руководством компании "Еврохим Трейдинг Рус" сформированы планы поставок в регион около 280 тыс. т удобрений по фиксированным ценам. На аммиачную селитру, аммофос и карбамид до 31 мая 2022 года цены повышаться не будут", - написал он на своей странице в Instagram.

Ранее в краевом правительстве журналистам сообщали о значительном повышении цен на минеральные удобрения в 2021 году. Первый зампред краевого правительства Владимир Ситников отмечал, что на весеннюю посевную кампанию хозяйствам региона требуется около 220 тыс. тонн азотных удобрений. Из них на середину октября было законтрактовано около 50 тыс. т. Закупка осложнялась отсутствием достаточного объема удобрений на складах поставщиков.