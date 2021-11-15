Чистая прибыль "Русской аквакультуры" может достичь в 2021 году 4,1 млрд рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русской аквакультуры" может составить 3,7 - 4,1 млрд рублей по итогам 2021 года, сообщил генеральный директор компании Илья Соснов в ходе встречи с инвесторами Международного форума Московской биржи.

"В 2021 году мы рассчитываем иметь выручку порядка 14 млрд рублей, EBITDA - больше 5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,7 - 4,1 млрд рублей, чистый долг будет 7 млрд [рублей]", - сказал он.

По итогам 2020 года выручка компании составила 8,3 млрд рублей, показатель EBITDA - 3,4 млрд рублей, чистая прибыль - 3,1 млрд рублей, чистый долг - 6,1 млрд рублей.

По словам гендиректора, в 2021 году компания рассчитывает произвести порядка 28 тыс. тонн рыбы и около 28-29 тыс. тонн биомассы. В прошлом году "Русская аквакультура" произвела 15,5 тыс. тонн рыбы и 28,2 тыс. тонн биомассы.

"Русская аквакультура" - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы. Основана в 1997 году как ГК "Русское море". В настоящее время группа под управлением компании владеет правами на 39 участков для выращивания лосося и радужной форели. Общий объем потенциального выращивания на этих участках составляет около 50 тыс. тонн лососевых рыб.

Чистая прибыль "Русской аквакультуры" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 2 млрд руб. против убытка в размере 0,4 млрд руб. в первом полугодии 2020 года.