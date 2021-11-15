Эксперты рассказали, что может привести к отметке в 71 рубль за доллар

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Курс рубля может вернуться к отметкам недельной давности в 71 рубль за доллар в случае, если геополитические риски не получат развития, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, о снижения стоимости доллара до 65 рублей пока говорить рано, но и рисков его роста к отметке в 80 руб. также нет.

В пятницу курс доллара на Московской бирже подскочил примерно на 60 копеек после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что США предупредили европейских союзников об опасениях "вторжения" России на Украину.

Однако ввиду того, что геополитические опасения на выходных не оправдались, "а Россия и Запад не стали обострять риторику, рубль начал сокращать резко увеличившийся в пятницу геополитический дисконт", пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. В понедельник курс начал возвращаться к более фундаментально обоснованным уровням. По состоянию на 16:10 мск российская валюта укрепляется на 0,5% по отношению к доллару и торгуется в районе 72,38 рубля.

Эксперты считают, что текущее обострение должно рано или поздно сойти на нет без каких-либо серьезных санкционных или рыночных последствий, однако исключать продолжения конфликта с далеко идущими последствиями также нельзя.

Что "давит" на рубль

Помимо ситуации с Украиной, увеличению геополитической премии в курсе рубля способствует миграционный кризис на белорусско-польской границе, рассказала аналитик "Финам" Анна Зайцева. "Пока ситуация далека от своего разрешения и западные политики возлагают ответственность за происходящее на Россию, а это значит, что волатильность курса нацвалюты будет повышенной в ближайшие дни", - пояснила эксперт.

Давление оказало и резкое укрепление доллара по отношению к большинству мировых валют из-за ожиданий более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС для сдерживания инфляции (годовая инфляция в США в октябре подскочила до 30-летнего максимума в 6,2% против прогноза в 5,9%), отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Ожидания снижения притока дешевой долларовой ликвидности и ужесточение финансовых условий в мире оказывают негативное влияние на рисковые активы, в том числе на долговые и валютные рынки развивающихся стран", - добавил он.

Спрос на доллар негативно сказывается на сырьевых товарах, в том числе на нефтяных ценах. "Котировки нефти снижаются четвертую торговую сессию подряд из-за растущей вероятности высвобождения запасов из стратегического нефтяного резерва США на фоне роста цен на бензин. Помимо этого, агентство EIA понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки, до 3,3 млн баррелей в сутки, а также ждет снижения цены Brent в следующем году к уровню $72 за баррель", - пояснила Анна Зайцева.

При этом мощной поддержкой рублю выступают ожидания повышения ключевой ставки со стороны Банка России на предстоящем декабрьском заседании, поскольку предпринятые ранее меры пока не дают нужного эффекта по сдерживанию инфляции. В Совкомбанке полагают, что ЦБ на заседании 17 декабря повысит ключевую ставку на 75-100 б. п., до 8,25-8,5%.

Ждать ли доллар по 80 рублей?

По мнению экспертов, риски роста курса доллара к 80 рублям за доллар являются не значительными. "Цена на нефть, несмотря на волатильность, продолжит рост зимой и весной, а это фактор для укрепления рубля", - пояснил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В "Велес Капитал" также отметили, что при негативном сценарии "потолком" роста доллара выступит уровень 75 рублей.

При этом эксперты придерживаются мения, что у рубля есть шансы вернуться к отметкам недельной давности - 71 рубль за доллар и ниже, если геополитическая тематика не получит своего продолжения. "Геополитические риски быстро ухудшают аппетит инвесторов, заставляя их избавляться от рубля. В то же время страхи на рынке обычно также быстро исчезают, если тематика не получает своего продолжения, и российская валюта отыгрывает потери", - пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

При этом о перспективе укрепления отечественной валюты до 65 рублей за доллар также пока говорить рано, считают специалисты. Помимо геополитических и экономических рисков, рост рубля сдерживает покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство с 9 ноября по 6 декабря увеличило ежедневный объем покупок валюты на 72%, до рекордных 25,9 млрд рублей или около $360 млн, пояснил Михаил Васильев. "Без корректировки бюджетного правила и цены отсечения для покупок валюты рублю потребуется, вероятно, рост цены на нефть в район $100 за баррель, чтобы укрепиться до 65 рублей в текущих условиях", - также отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

В "Финаме" в свою очередь сейчас не видят явных причин как для резкого укрепления рубля к уровню 65 рублей за доллар, так и для его ослабления до 80 рублей. В ПСБ не исключают, что текущее укрепление рубля может продолжиться в среднесрочной перспективе. В среднем при отсутствии мощных драйверов к концу 2021 года опрошенные ТАСС компании ожидают доллар к рублю в диапазоне 70-72,5 рубля, евро - 81,5-83,0 рубля.