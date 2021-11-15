Демобилизованных и соотечественников приглашают в АЗРФ для решения кадровой проблемы

АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащих, отслуживших срочную службу в армии, ветеранов МВД и вооруженных сил, которые рано выходят на пенсию, и людей, которые переезжают в Россию по программе переселения соотечественников, приглашают для работы в инвестиционных проектах в арктических регионах страны. Как рассказал в понедельник в Архангельске в своем докладе на конференции по привлечению кадров в Арктику директор департамента обеспечения трудовыми ресурсами Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев, это поможет решить кадровую проблему в Арктической зоне (АЗ) РФ.

"Кадровая потребность вынуждает нас искать альтернативные способы обеспечения человеческим капиталом, поэтому и зашли и в воинские части <…>. Те ребята, которые заканчивают срочную службу, за средства работодателей переезжают, обучаются и выходят на производство <…>. Есть категория ветеранов и пенсионеров вооруженных сил и МВД, которые тоже достаточно рано выходят на пенсию, в 40 лет, и готовы получить новую профессию, поучиться и трудоустроиться по определенным специальностям. <…> Наши соотечественники, которые проживают на территории бывших республик Советского Союза, готовы переезжать, готовы получать российское гражданство. Это тоже отличный ресурс, чтобы обеспечить кадровую потребность инвестиционных проектов [в Арктике]", - сказал Гасанбалаев.

Из армии в Арктику

Как пояснил директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Наша Арктика" Алексей Козлов, эта организация была создана с целью информирования военнослужащих, которые служат по призыву, о возможностях работы в АЗРФ. "Могу привести пример "Норильского никеля", который по согласованию с министерством обороны, Минвостокразвития сделал программу, по которой ребят нормально отправлять по условиям работы, - рассказал он. - Когда говоришь, что средняя зарплата 100 тысяч, при этом бесплатно еще учат, привозят в Норильск, люди откликаются".

Козлов напомнил, что задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, - к 2024 году пригласить на работу в Арктическую зону 30 тыс. человек. "Думаю, что усилиями вооруженных сил мы эту задачу решим примерно на 30-40%", - добавил он.

Трудовая мобильность

Гасанбалаев отметил, что на Дальнем Востоке неплохо показывает себя программа "Трудовая мобильность", которая действует в РФ с 2015 года. На привлечение одного работника работодатель может получить от государства до 1 млн рублей.

По его словам, около 80% специалистов, которые переехали по этой программе, остаются на территории регионов Дальнего Востока. "Программа может быть шире реализована и в Арктической зоне, - сказал он. - Размер финансовой поддержки на Дальнем Востоке увеличен с 225 тыс. до 1 млн рублей. Для Арктики мы тоже в переговорах с Министерством труда [и социальной защиты РФ] хотим такие преференции предусмотреть".

Комплексные специалисты

Генеральный директор Института регионального консалтинга, директор Центра экономики Севера и Арктики по изучению производительных сил Александр Пилясов высказал на конференции мнение, что для проектов в Арктике, особенно с низкой транспортной доступностью, не работает система узких специалистов, которая хорошо зарекомендовала себя в крупных городах или плотно заселенных территориях.

В Арктике, по его словам, преимущество имеют сотрудники, владеющие разными навыками. "Какие мои предложения: признаем необходимость комплексности и совмещения компетенций для занятых на арктических проектах, - отметил Пилясов. - Программа подготовки технических специалистов одновременно с профильной специальностью по диплому сегодня существующей, наличие еще двух-трех основных специализаций, необходимых для условий районов с ограниченными сроками завоза, в которых развертываются арктические инвестиционные проекты. И третье - это стимулы для компаний, чтобы они на эту идеологию выходили".

Модератор сессии "Кадры для инвестиционных проектов в Арктике", директор консультационной компании "Гекон", член научного совета при Совете Безопасности РФ Михаил Григорьев добавил, что такой подход подготовки сотрудников для работы в Арктике должны учитывать и учебные заведения. "Говоря о стандартах образования, если мы рассматриваем арктический регион как фронтир, то здесь должна быть более глубокая подготовка, которая включала бы в себя больше наборов специальностей и знаний", - сказал Григорьев.

Заказ на специалистов

По словам заместителя председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александра Акимова, все еще остается тенденция, когда специальности, по которым вузы и колледжи готовят будущих сотрудников, не соответствуют потребностям развития отраслей.

В Архангельской области, например, не хватает электрогазосварщиков, монтажников и докеров. Бригады докеров приходится приглашать из других регионов, где их тоже не хватает. "Буквально утром я узнал, что был отменен государственный стандарт по подготовке по специальности "докер-механизатор". <...> Мы сформировали в наших колледжах группы подготовки докеров-механизаторов в этом году, такой возможности в следующем году у нас не будет", - отметил директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" Сергей Смирнов.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников рассказал, что есть и положительные примеры взаимодействия предприятий и учебных заведений. В Северодвинске между судостроительными предприятиями города и филиалом Северного Арктического федерального университета хорошо отлажена система "завод - втуз", когда студенты с первого курса знают, где они будут работать.

Предприятия лесной отрасли региона участвуют в формировании материально-технической базы техникумов, закупая современное оборудование. Как пример популяризации рабочих специальностей в лесопромышленном комплексе Иконников привел фестиваль "Лесоруб XXI века". "Ребята в погоне за титулом чемпиона показывают очень хорошие результаты по лесозаготовке, за последние годы по отзывам на 15-20% отмечено повышение эффективности. Второй эффект - престиж профессии растет", - сказал он.