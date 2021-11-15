В МИД РФ заявили об активном участии в работе по борьбе с незаконным выловом биоресурсов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в рамках своей компетенции активно участвует в работе по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промысел). Об этом заявил в понедельник на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации заместитель начальника правового управления МИД РФ Андрей Калинин.

"Прежде всего я хотел бы отметить, что МИД России в рамках своей компетенции активно участвует в межведомственной работе, направленной на борьбу с ННН-промыслом", - сказал он. - Для нас особенно важным направлением является укрепление международно-правовой базы и продвижение российских подходов на международных площадках. Мы этим занимаемся на систематической основе".

Как отметил Калинин, диалог по этому вопросу с другими странами ведется, в частности, по линии двусторонних комиссий по рыболовству. "Эти вопросы находятся на контроле МИД, и мы готовы активно участвовать в этой работе", - указал он.

Кроме того, представитель МИД РФ заверил, что вопросы, связанные с сотрудничеством в этой области с иностранными партнерами, будут доведены до руководства российского дипведомства в преддверии правительственного часа с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Безусловно, это будет сделано. Мы готовимся к правительственному часу", - добавил он.