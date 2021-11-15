Акции "Ленты" на Мосбирже растут на фоне утверждения компанией дивидендной политики

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Лента" на Московской бирже выросла на 5,91% и достигла отметки в 238,5 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 17:09 мск.

К 17:40 котировки компании замедлили рост до 3,77%, и акции торговались за 233,7 руб. за бумагу.

В понедельник "Лента" раскрыла информацию о ряде принятых в компании решений. Среди них - утверждение советом директоров дивидендной политики, одобрение акционерами привлечение кредита в Сбербанке на 35 млрд рублей. Кроме того, директор по взаимодействию с инвесторами "Ленты" Татьяна Власова сообщила, что компания может провести SPO в случае проведения сделки M&A.

МКПАО "Лента" - многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. На 30 сентября 2021 года под управлением "Ленты" находилось 259 гипермаркетов и 415 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. В 2020 году выручка "Ленты" составила 445 млрд руб. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении находятся 20,98% акций.