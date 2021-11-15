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Ростовская область представит проекты на 328 млрд рублей на форуме "Транспорт России"

К одним из главных проектов региона относятся возрождение трамвайного хозяйства, строительство кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону и нового участка трассы М-4

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Ростовская область представит на Международном форуме и выставке "Транспорт России" проекты на общую сумму более 328 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) региона со ссылкой на гендиректора агентства Игоря Буракова.

"На "Транспорте России - 2021" мы презентуем в общей сложности проекты на сумму свыше 328 млрд рублей, - сказал Бураков, слова которого привели в пресс-службе. - Проекты обновления городской трамвайной сети представим в рамках экспозиции региона на международном транспортном форуме в Москве впервые. Это большая инвестиционная тема, один из драйверов транспортной отрасли Ростовской области".

Помимо проекта возрождения трамвайного хозяйства, область представит ход реализации проекта строительства кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону, проект строительства нового участка трассы М-4 "Дон" в обход города Аксая, расширение маршрутной сети международного аэропорта "Платов" и его базовой авиакомпании "Азимут", а также другие проекты.

Ранее в понедельник в пресс-службе АИР сообщали, что делегацию Ростовской области на выставке возглавит губернатор Василий Голубев. Ключевым проектом, представленным на ростовской экспозиции, станет модернизация трамвайного хозяйства в Таганроге и Ростове-на-Дону.

XV Международная выставка "Транспорт России" пройдет с 16 по 18 ноября. Миссия выставки - демонстрировать все лучшее, что есть в транспортном комплексе России, и определить пути дальнейшего развития отрасли. Основные события деловой программы "Транспортной недели" доступны онлайн на сайте форума.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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