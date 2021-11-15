Кредитование сезонных полевых работ в России увеличилось на 23,3%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России с начала 2021 года увеличилось на 23,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и достигло 684,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"На 11 ноября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 684,5 млрд рублей, что на 23,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал 486,8 млрд рублей, Сбербанк - 197,7 млрд рублей.

За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 555,1 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 405,9 млрд рублей, Сбербанка - 149,2 млрд рублей.