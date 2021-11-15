Инфляция в Швеции достигла пика с 2008 года

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Инфляция в Швеции продолжает расти и сейчас находится на самом высоком уровне с осени 2008 года. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе Центрального статистического бюро (ЦСБ).

По его информации, в октябре 2021 года изменение инфляции в годовом исчислении составило 3,1%. В сентябре аналогичный показатель составлял 2,8%, целевой уровень Государственного банка - 2,0%.

Уровень инфляции, объясняют эксперты, в основном обусловлен более высокими ценами на жилье, электроэнергию, а также ростом стоимости топлива.

Отмечено повышение цен на фрукты, овощи и напитки, а также другие категории товаров, в том числе автомобили и бытовую электронику. Многие эксперты считают, что ускорение инфляции в стране является временным явлением.