МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московская биржа допустила к торгам акции СПБ Биржи, включив их в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, следует из сообщения на сайте Мосбиржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-55439-E.

9 ноября СПБ Биржа объявила о запуске предложения до 14,3 млн акций, которые будут выпущены компанией в рамках IPO (первичное публичное предложение акций). Ценовой диапазон акции торговой площадки составляет $10,5-11,5, окончательная цена будет установлена после завершения формирования книги заявок 18 ноября 2021 года и объявлена 19 ноября 2021 года.