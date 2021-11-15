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Московская биржа допустила к торгам акции СПБ Биржи

Они включены в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московская биржа допустила к торгам акции СПБ Биржи, включив их в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, следует из сообщения на сайте Мосбиржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-55439-E.

9 ноября СПБ Биржа объявила о запуске предложения до 14,3 млн акций, которые будут выпущены компанией в рамках IPO (первичное публичное предложение акций). Ценовой диапазон акции торговой площадки составляет $10,5-11,5, окончательная цена будет установлена после завершения формирования книги заявок 18 ноября 2021 года и объявлена 19 ноября 2021 года.

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