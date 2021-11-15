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Segezha Group может выплатить дивиденды за девять месяцев из расчета 0,42 рубля на акцию

Сумма дивидендов компании по итогам девяти месяцев 2021 года составляет 6,589 млрд рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Совет директоров Segezha Group рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 0,42 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма дивидендов компании по итогам девяти месяцев 2021 года составляет 6,589 млрд рублей, из них 4,3 млрд рублей - из нераспределенной прибыли прошлых лет, 2,3 млрд рублей - из нераспределенной прибыли текущего года.

О компании

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 12 государств, включая Россию, продукция реализуется в более чем 100 странах. Компания занимает первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.

Как говорится на сайте Segezha Group, основным акционером компании является АФК "Система" - 72%, free-float - 23,9%.

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