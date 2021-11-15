Калининградский "Балтрыбтех" требуют признать банкротом

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" и Калининградский тарный комбинат обратились в арбитражный суд с исками о признании банкротом предприятия по готовой пищевой продукции, в том числе рыбных и мясных консервов, "Балтрыбтех". Общая сумма исков составила более 1 млрд рублей, следует из данных картотеки дел арбитражного суда Калининградской области.

"АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" [подал] заявление о признании должника [ООО "Балтрыбтех"] банкротом. Сумма исковых требований 1 025 828 143,91 [рублей]", - говорится, в частности в карточке дела об иске "Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства".

"Калининградский тарный комбинат указывает в иске на долг ответчика в сумме более 32 млн рублей. Оба заявления поступили в суд, решение о дате их рассмотрения пока не принято.

Ранее сообщение, что тарный комбинат намерен добиться в суде банкротства "Балтрыбтеха" было опубликовано в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. Согласно этому же реестру, о намерениях добиться банкротства предприятия ранее также уведомляли АО "МСП Банк", а в сентябре этого года "Балтрыбтех" опубликовал уведомление "о возникновении у ООО "Балтрыбтех" признаков недостаточности имущества".

Согласно данным каталога производителей региона, размещенного на официальном сайте правительства Калининградской области, завод OOO "Балтрыбтех" выпускает мясную, мясорастительную, рыбную консервацию, а также готовые блюда под торговыми марками Елинский, Балтфлот, BEEF.ON, Меню Авеню. Это одно из крупных предприятий области с оборотом выпускаемой продукции более 50 млн условных банок (муб) в год. Предприятие обеспечивает рабочими местами 370 жителей области. Завод оснащен полностью автоматизированным высокотехнологичным импортным оборудованием. Производство сертифицировано по международной системе обеспечения безопасности на пищевых предприятиях ХАССП.

В 2020 году для производства рыбных консервов на предприятии был введен в эксплуатацию собственный рыбоперерабатывающий комплекс, оборудованный современными технологическими линиями общим объемом выпуска до 30 муб в год. В планах предприятия выпуск широкой линейки традиционный рыбной консервации. Отмечается, что предприятие обеспечивает поставки крупных партий продуктов питания по всей территории России и страны ЕАС. Кроме того, по данным каталога, компания располагала государственным контрактом на поставку продукции для нужд Госрезерва РФ и в структуры Министерства обороны РФ.