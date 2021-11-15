Атомоход "Сибирь" 16 ноября выходит на ходовые испытания

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" 16 ноября выйдет на ходовые испытания. Как сообщил в понедельник первый заместитель генерального директора, директор по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица, планируется, что к концу года он будет принят в эксплуатацию.

"Завтра - выход "Сибири" на ходовые испытания. К концу года она <…> должна быть сдана и принята эксплуатацию", - сказал он, выступая на сессии "Северный морской путь - границы и возможности" в рамках Конференции по привлечению кадров в Арктику, которая проходит в Архангельске.

Все ледоколы проекта 22220 оснащены двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ-200 разработки Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова (предприятие Росатома) тепловой мощностью по 175 МВт каждый. Ледоколы проекта 22220 станут основой российского атомного ледокольного флота, который будет обеспечивать круглогодичную проводку судов через Северный морской путь. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, представляя доклад "О реализации стратегии развития АЗРФ" в рамках правительственного часа в верхней палате парламента, заявил, что круглогодичная навигация по Севморпути начнется в 2023-2024 годах.