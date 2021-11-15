Грузопоток по Севморпути составит 35 млн тонн в 2021 году

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Грузооборот по Северному морскому пути (СМП) в текущем году достигнет порядка 35 млн тонн, сообщил в понедельник первый заместитель генерального директора, директор по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица.

"Президент поручил к 2024 году обеспечить грузопоток в акватории Севморпути до 80 млн тонн. <…> В прошлом году было 33 млн [тонн]. В этом году мы 33 млн [тонн] преодолеем и обеспечим где-то в районе 35 млн тонн в акватории Севморпути", - сказал он, выступая на сессии "Северный морской путь - границы и возможности" в рамках Конференции по привлечению кадров в Арктику, которая проходит в Архангельске.

Он добавил, что в основном по Севморпути производится доставка нефтепродуктов.

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркивал, что увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год к 2024 году - одна из главных задач. Он отмечал, что рост стоимости перевозок по Суэцкому каналу дает РФ большой шанс для развития логистики, в частности в контексте СМП.