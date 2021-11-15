Калашников: доступ товаров ДНР и ЛНР на рынок РФ обеспечит доход жителям республик

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина об отмене количественного ограничения экспорта и импорта в отношении товаров, которые перемещаются между РФ и ДНР или ЛНР, а также об участии этих товаров в госзакупках позволит обеспечить жителям этих республик доход, необходимый для выживания, это исключительно гуманитарная мера. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я считаю, что это прежде всего гуманитарная мера, поскольку Украина хоть и говорит активно, что это ее территория, но бросила не только территорию, но и людей, которые работают на этих заводах, производят продукцию", - сказал депутат.

Калашников напомнил, что ранее продукция Донбасса оплачивалась украинской стороной, "на это люди жили, получали зарплату". "Сейчас этого нет и, естественно, Россия подставляет плечо. Это гуманитарная мера, которая позволяет людям выживать, не больше и не меньше", - указал депутат.

В заключение Калашников призвал "всячески помогать ЛНР и ДНР, попытаться реанимировать минские соглашения", которые игнорируются Киевом.

Президент РФ Владимир Путин поручил не применять количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, которые перемещаются между РФ и ДНР или ЛНР. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале официальных правовых актов. Правительству также поручено в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.